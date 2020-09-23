Именем Владислава Крапивина могут назвать самолет «Аэрофлота»

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Самолет «Аэрофлота» могут назвать именем уральского писателя Владислава Крапивина. С таким предложением к руководству авиакомпании обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.– Владислава Крапивина с нами больше нет... Но его творчество навсегда останется в сердцах читателей. Это целая вселенная под названием Детство. В честь Командора отряда «Каравелла» несколько лет назад один московский астроном назвал небесное тело, обнаруженное им еще в 2009 году. Рассказывают, Крапивин как-то пошутил, что в случае чего может улететь на свою планету. Как раз с просьбой назвать авиалайнер именем нашего известного земляка я обратился к руководству «Аэрофлота», – написал депутат на своей странице в Facebook.Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября после продолжительной болезни. Его именем также предлагают назвать улицу в столице Урала.