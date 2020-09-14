Депутат Екатеринбургской думы заявил о возможном занижении стоимости дома на Малышева

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков попросил городскую мэрию и Росреестр обосновать продажу исторического особняка на улице Малышева, 40. Как утверждает Пирожков, здание собираются продать по заниженной стоимости.«Здание намерены продать за 2 643 000 рублей, или за 23 225 рублей за квадратный метр. В тексте постановления № 1551 такая стоимость обозначена как рыночная. Вынужден заметить, что всего два месяца назад. 20.07.2020, Александр Высокинский подписал постановление № 1363, согласно которому средняя рыночная стоимость квадратного метра в третьем квартале составляет 67 400 рублей», — написал Пирожков на своей странице в Facebook.Депутат отметил, что существует версия о том, что мэрия продает не сам особняк, а пристройку на его заднем дворе. Для проверки этой версии, он направил запросы в Росреестр и Департамент по управлению муниципальным имуществом:«По одной из версий, мэрия продает не сам особняк, а пристрой к нему, находящийся на заднем дворе. Версия вполне правдоподобная, но, на мой взгляд, требует подтверждения. Я направил запросы в Росреестр и ДУМИ с целью уточнить, какое здание на Малышева, 40 в мэрии решили продать», – написал Андрей пирожков.