В Екатеринбурге напали на владельца уральского бренда одежды из-за внешнего вида

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге неизвестные напали на компанию представителей ЛГБТ-сообщества из-за внешнего вида. Среди пострадавших – владелец уральского бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров.По словам Аллегрова, конфликт начался, когда компания выходила из ресторана «Маккерони». Сначала в адрес пострадавших посыпались оскорбления из-за вида «как у геев», а затем инициатор конфликта и вовсе начал применять силу и угрожать убийством. Кроме этого, у избитых отняли сотовые телефоны и часы.На данный момент пострадавшие написали заявление в полицию, а также прошли медосвидетельствование.