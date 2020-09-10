В Екатеринбурге напали на владельца уральского бренда одежды из-за внешнего вида
Общество
Фото: Instagram бренда UNIQUE
В Екатеринбурге неизвестные напали на компанию представителей ЛГБТ-сообщества из-за внешнего вида. Среди пострадавших – владелец уральского бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров.
По словам Аллегрова, конфликт начался, когда компания выходила из ресторана «Маккерони». Сначала в адрес пострадавших посыпались оскорбления из-за вида «как у геев», а затем инициатор конфликта и вовсе начал применять силу и угрожать убийством. Кроме этого, у избитых отняли сотовые телефоны и часы.
На данный момент пострадавшие написали заявление в полицию, а также прошли медосвидетельствование.
По словам Аллегрова, конфликт начался, когда компания выходила из ресторана «Маккерони». Сначала в адрес пострадавших посыпались оскорбления из-за вида «как у геев», а затем инициатор конфликта и вовсе начал применять силу и угрожать убийством. Кроме этого, у избитых отняли сотовые телефоны и часы.
На данный момент пострадавшие написали заявление в полицию, а также прошли медосвидетельствование.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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