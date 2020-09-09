Медикам НИИ ОММ Екатеринбурга пообещали погасить долг по COVID-выплатам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудникам НИИ ОММ в Екатеринбурге пообещали погасить задолженность по «коронавирусным» выплатам, сообщает Znak.com. Напомним, что сегодня медики планировали выходить на пикеты из-за задержек надбавок.Как рассказали в региональном оперштабе, стимулирующие выплаты сотрудникам НИИ ОММ были перечислены за июнь и июль 2020 года. Выплаты за август также перечислят согласно заявке учреждения.Один из сотрудников рассказал, что сегодня с трудовым коллективом НИИ ОММ встретилась директор института Галина Мальгина. Она также отметила, что выплаты в конце концов обязательно дойдут до медиков. Однако если сотрудники выйдут на пикет, то, по словам директора, в первую очередь накажут руководство НИИ, «которое в данной ситуации и так не виновато и сейчас пытается решить вопрос с выделением денег».