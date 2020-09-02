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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об открытии нового предприятия в Краснотурьинске – «Краснотурьинск-Полиметалл», об этом глава региона рассказал в своем Instagram.«Это первый шаг в реализации инвестиционного проекта, который позволит освоить новые месторождения цветных металлов с применением самых современных технологий. Это пример эффективного партнерства власти и бизнеса, направленного на оздоровление экономики моногородов. Это 250 новых рабочих мест, дополнительные доходы и налоговые отчисления, ощутимый вклад в повышение качества жизни людей», - подчеркнул губернатор.Он отметил, что за последние 10 лет компания «Полиметалл» инвестировала в развитие свердловских муниципалитетов более 500 миллионов рублей.Также губернатор рассказал, что в Краснотурьинске до конца сентября закончат строительство нового модульного госпиталя. Там будут проходить лечение больные пневмониями и COVID-19.