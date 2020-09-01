На площадке Первоуральского новотрубного завода запустили новые очистные сооружения
Общество
Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
Сегодня, 2 сентября, на площадке Первоуральского новотрубного завода запустили новые очистные сооружения. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Сегодня с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым, министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым запустили новые очистные сооружения на площадке Первоуральского новотрубного завода», – написал губернатор.
По словам Куйвашева, установленный комплекс AQA Genesis позволяет повторно использовать очищенную воду для промышленных целей, а также сократить промышленные стоки и многократно снизить содержание вредных веществ в водоемах Свердловской области. Это сделает «белую металлургию» более экологичной.
«Сегодня с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым, министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым запустили новые очистные сооружения на площадке Первоуральского новотрубного завода», – написал губернатор.
По словам Куйвашева, установленный комплекс AQA Genesis позволяет повторно использовать очищенную воду для промышленных целей, а также сократить промышленные стоки и многократно снизить содержание вредных веществ в водоемах Свердловской области. Это сделает «белую металлургию» более экологичной.
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