Задержанного на митинге в поддержку хабаровчан оштрафовали за нарушение масочного режима

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоялся второй суд над Денисом Гауэртом, задержанном во время акции протеста в поддержку хабаровчан 1 августа. Мужчину признали виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом на своей странице в Facebook сообщил защитник Гауэрта, Роман Качанов.Заседание прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Судья Екатерина Гейгер оштрафовала участника акции на 1 тыс. рублей.Защитник Дениса Гауэрта просил судью прекратить дело по причине того, что согласно части 4 статьи 6 федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» участники публичного мероприятия не в праве скрывать свое лицо и использовать маски.Несмотря на это, судья вынесла обвинительный приговор, мотивировав его тем, что в законе говориться только о запрете предметов, скрывающих лицо для затруднения установления личности:«Запрет применения участниками публичного мероприятия средств, специально предназначенных для затруднения установления личности, не препятствует использованию предметов, скрывающих лицо, если это обусловлено погодными, медицинскими и подобными причинами», — говорится в мотивированном решении суда.Напомним, что Денис Гауэрт был задержан 1 августа на акции протеста в поддержку хабаровчан в Екатеринбурге. Во время акции он стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой», держа на поводке свою собаку. Как передавал с места событий корреспондент veved.ru, изначально в пикете Гауэрт стол без маски, однако надел ее по первому же требованию сотрудника полиции. Несмотря на это, полицейские жестко задержали его и вчетвером провели к автобусу.После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.На заседании суда, которое состоялось на следующий день, мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.