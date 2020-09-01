Задержанного на митинге в поддержку хабаровчан оштрафовали за нарушение масочного режима
Общество
Еще до задержания Гауэрт находился в маске. Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоялся второй суд над Денисом Гауэртом, задержанном во время акции протеста в поддержку хабаровчан 1 августа. Мужчину признали виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом на своей странице в Facebook сообщил защитник Гауэрта, Роман Качанов.
Заседание прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Судья Екатерина Гейгер оштрафовала участника акции на 1 тыс. рублей.
Защитник Дениса Гауэрта просил судью прекратить дело по причине того, что согласно части 4 статьи 6 федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» участники публичного мероприятия не в праве скрывать свое лицо и использовать маски.
Несмотря на это, судья вынесла обвинительный приговор, мотивировав его тем, что в законе говориться только о запрете предметов, скрывающих лицо для затруднения установления личности:
«Запрет применения участниками публичного мероприятия средств, специально предназначенных для затруднения установления личности, не препятствует использованию предметов, скрывающих лицо, если это обусловлено погодными, медицинскими и подобными причинами», — говорится в мотивированном решении суда.
Напомним, что Денис Гауэрт был задержан 1 августа на акции протеста в поддержку хабаровчан в Екатеринбурге. Во время акции он стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой», держа на поводке свою собаку. Как передавал с места событий корреспондент veved.ru, изначально в пикете Гауэрт стол без маски, однако надел ее по первому же требованию сотрудника полиции. Несмотря на это, полицейские жестко задержали его и вчетвером провели к автобусу.
После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
На заседании суда, которое состоялось на следующий день, мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Заседание прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Судья Екатерина Гейгер оштрафовала участника акции на 1 тыс. рублей.
Защитник Дениса Гауэрта просил судью прекратить дело по причине того, что согласно части 4 статьи 6 федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» участники публичного мероприятия не в праве скрывать свое лицо и использовать маски.
Несмотря на это, судья вынесла обвинительный приговор, мотивировав его тем, что в законе говориться только о запрете предметов, скрывающих лицо для затруднения установления личности:
«Запрет применения участниками публичного мероприятия средств, специально предназначенных для затруднения установления личности, не препятствует использованию предметов, скрывающих лицо, если это обусловлено погодными, медицинскими и подобными причинами», — говорится в мотивированном решении суда.
Напомним, что Денис Гауэрт был задержан 1 августа на акции протеста в поддержку хабаровчан в Екатеринбурге. Во время акции он стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой», держа на поводке свою собаку. Как передавал с места событий корреспондент veved.ru, изначально в пикете Гауэрт стол без маски, однако надел ее по первому же требованию сотрудника полиции. Несмотря на это, полицейские жестко задержали его и вчетвером провели к автобусу.
После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
На заседании суда, которое состоялось на следующий день, мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
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