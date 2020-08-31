В Свердловской области могут переименовать несколько городов

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Министерство юстиции Свердловской области предложило официально переименовать несколько городов Свердловской области.Основное различие между нынешним названием и будущим заключается в оформлении названия города. «Теперь Екатеринбург должен именоваться: городской округ Екатеринбург Свердловской области [сейчас его официальное название – муниципальное образование «город Екатеринбург» - прим.ред.]. Лесной соответственно: городской округ Лесной Свердловской области. И так далее. Из видимых изменений – только указание на область и тип муниципального образования», – сообщил депутат Константин Киселев на своей странице в Facebook.Народный избранник отметил, что в связи с переименованием официального названия Екатеринбурга властям придется изменить большое количество документов и областных законов.