Возрастное ограничение 18+

Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы

12.07 Понедельник, 19 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Один из пострадавших участников детской хоккейной командой, которая попала в смертельное ДТП Невьянском районе, 16-летний юноша, вышел из комы.

Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда». По данным издания, парень почти три недели был без сознания. Сейчас врачи дают оптимистичные прогнозы касательно его восстановления.

Напомним, что авария произошла 29 января 2024 года, когда дети возвращались после соревнований домой. В результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».

По факту аварии было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса – следствие считает, что он превысил разрешённую скорость, — и владельца транспортной компании. Сейчас они находятся в СИЗО.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе оставили в СИЗО
14 февраля 2024
Два человека погибли в ДТП на Сервоском тракте
13 февраля 2024
После гибели машинисты лебёдки в кушвинской шахте СК возбудил уголовное дело
15 февраля 2024
Два ребёнка и взрослый попали в больницы Нижнего Тагила после ДТП
12 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:57 Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте
15:37 Более 700 тысяч рублей собрали для детского онкоцентра на благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге
14:41 В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя
14:09 В Сысерти мужчина на УАЗ «Патриоте» сбил 12-летнего мальчика
13:46 Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась строительными работами рядом с Усадьбой Жолобова
13:10 В Свердловской области на 28,5 миллиарда увеличили финансирование требующих строительство программ
12:35 Прокуратура начала проверку после нападения собаки на 13-летнюю екатеринбурженку
12:07 Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы
11:30 Глава СК заинтересовался ситуацией оставшейся без жилья жительницы Каменска-Уральского
11:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького
10:41 В Сухом Логу местного жителя оштрафовали за угрозы сотрудникам полиции
10:00 Попавшая под колёса грузовика пенсионерка из Ивделя скончалась в больнице
09:28 Синоптики предупреждают о перепадах температуры от -3°C до -24°C в Свердловской области
16:57 В центре Екатеринбурга задержали трех человек
15:07 В Екатеринбурге на мужчину напали, когда он приехал за услугами 18+
14:54 На 58 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» сузилась проезжая часть
14:42 Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
14:04 В Свердловской области на трассе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
13:46 В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»
13:18 Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей
11:57 В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью
11:22 Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
10:52 В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:30 По итогам прошедших суток в Свердловской области задержали троих человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном
19:52 В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
19:01 В Екатеринбурге пересоздали отделение общества охраны памятников истории и культуры
Все новости Свердловской области
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Все новости России и мира
15:57 Свердловский «Уралуправтодор» предупредил о пробке на Пермском тракте
15:37 Более 700 тысяч рублей собрали для детского онкоцентра на благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге
15:05 Ученые ПНИПУ создали экологичный и прочный дорожный материал с использованием канистр для моторного масла
15:03 В январе 2024 года в Прикамье на кадастровый учет поставлено более тысячи индивидуальных жилых домов
14:41 В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя
14:09 В Сысерти мужчина на УАЗ «Патриоте» сбил 12-летнего мальчика
13:46 Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась строительными работами рядом с Усадьбой Жолобова
13:10 В Свердловской области на 28,5 миллиарда увеличили финансирование требующих строительство программ
12:35 Прокуратура начала проверку после нападения собаки на 13-летнюю екатеринбурженку
12:07 Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы
11:30 Глава СК заинтересовался ситуацией оставшейся без жилья жительницы Каменска-Уральского
11:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького
10:41 В Сухом Логу местного жителя оштрафовали за угрозы сотрудникам полиции
10:37 В Пермском крае снижаются долги по заработной плате
10:00 Попавшая под колёса грузовика пенсионерка из Ивделя скончалась в больнице
09:28 Синоптики предупреждают о перепадах температуры от -3°C до -24°C в Свердловской области
16:57 В центре Екатеринбурга задержали трех человек
15:07 В Екатеринбурге на мужчину напали, когда он приехал за услугами 18+
14:54 На 58 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» сузилась проезжая часть
14:42 Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
14:04 В Свердловской области на трассе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
13:46 В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»
13:18 Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей
11:57 В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью
11:22 Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
10:52 В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK