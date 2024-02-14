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Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Один из пострадавших участников детской хоккейной командой, которая попала в смертельное ДТП Невьянском районе, 16-летний юноша, вышел из комы.
Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда». По данным издания, парень почти три недели был без сознания. Сейчас врачи дают оптимистичные прогнозы касательно его восстановления.
Напомним, что авария произошла 29 января 2024 года, когда дети возвращались после соревнований домой. В результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
По факту аварии было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса – следствие считает, что он превысил разрешённую скорость, — и владельца транспортной компании. Сейчас они находятся в СИЗО.
Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда». По данным издания, парень почти три недели был без сознания. Сейчас врачи дают оптимистичные прогнозы касательно его восстановления.
Напомним, что авария произошла 29 января 2024 года, когда дети возвращались после соревнований домой. В результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
По факту аварии было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса – следствие считает, что он превысил разрешённую скорость, — и владельца транспортной компании. Сейчас они находятся в СИЗО.
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