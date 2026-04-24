Прокуратура проверяет екатеринбургскую школу № 147 из-за драки учеников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура проверяет школу № 147 после драки учеников. По данным ведомства, шестиклассник перекинул через себя семиклассника.
Известно, что конфликт произошёл вчера, 29 апреля.
Ранее канал «Безумный ЕКБ» сообщал о ссоре между учениками седьмого и восьмого классов. Ресурс писал, что семиклассник играл в телефон, когда к нему подошёл восьмиклассник и стал смотреть в экран. Мальчик из седьмого класса толкнул его, и тогда мальчик из восьмого «кинул его на прогиб».
«Впоследствии последний с жалобами на болевые ощущения был госпитализирован»,
– рассказали в областной прокуратуре.
