Количество пострадавших от атаки беспилотника в Екатеринбурге выросло до девяти
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжают устранять последствия атаки беспилотника, в результате которой был повреждён жилой дом. Как сообщил Денис Паслер со ссылкой на Минздрав, за медицинской помощью после происшествия обратились девять человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Травматических повреждений у пострадавших не выявлено.
Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения в школе №10. Там людей обеспечили горячим питанием, водой и спальными местами. По предварительной информации, из дома эвакуировали 81 человека, ранее сообщалось о 50. Повреждения получили 44 квартиры.
Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ обследовали здание и не выявили угрозы обрушения. После завершения следственных действий жители неповреждённых квартир смогут вернуться домой. Как сообщили власти, во временном жилье нуждалась только одна семья, её разместили в гостинице. Остальные жильцы нашли возможность остановиться у родственников или знакомых.
