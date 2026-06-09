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Водителей будут проверять на знание первой помощи: правительство готовит новый экзамен для автошкол
Фото: Вечерние ведомости
Будущих водителей могут обязать сдавать отдельный экзамен по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП – такая мера следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Речь идёт о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в России. В числе прорабатываемых инициатив – введение единых требований к обязательной проверке знаний и практических навыков оказания первой помощи по итогам освоения программ подготовки водителей в рамках квалификационного экзамена.
Задача поставлена Минпросвещения, МВД и властям регионов. Доклад с результатами работы ожидается в правительстве в 2027 году.
Экзамен предполагается проводить с обязательной видеорегистрацией – это также зафиксировано в документе.
Ранее, в 2025 году, Общественная палата РФ уже рекомендовала МВД ввести для кандидатов в водители отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Речь идёт о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в России. В числе прорабатываемых инициатив – введение единых требований к обязательной проверке знаний и практических навыков оказания первой помощи по итогам освоения программ подготовки водителей в рамках квалификационного экзамена.
Задача поставлена Минпросвещения, МВД и властям регионов. Доклад с результатами работы ожидается в правительстве в 2027 году.
Экзамен предполагается проводить с обязательной видеорегистрацией – это также зафиксировано в документе.
Ранее, в 2025 году, Общественная палата РФ уже рекомендовала МВД ввести для кандидатов в водители отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
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