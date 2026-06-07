Курс доллара приблизился к 71 рублю

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Курс доллара к рублю остаётся вблизи минимальных значений последних недель. На отдельных валютных площадках доллар в моменте показывал значения около 71 рубля, однако официальный курс ЦБ на 9 июня установлен на уровне 73,2644 рубля за доллар.По данным Центробанка, по сравнению с предыдущим значением доллар снизился на 20,45 копейки. Евро на 9 июня установлен на уровне 85,2798 рубля.Разница между официальным курсом и котировками на отдельных площадках связана с тем, что ЦБ фиксирует курс на конкретную дату, а рыночные значения меняются в течение дня и могут отличаться в зависимости от источника данных.Укрепление рубля аналитики обычно связывают с высокой ключевой ставкой, валютной выручкой экспортёров и ограниченным спросом на иностранную валюту. При этом дальнейшая динамика курса будет зависеть от внешней торговли, цен на нефть и решений финансовых властей. Мероприятие для возрастной категории 18+