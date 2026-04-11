Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области число происшествий на воде выросло вдвое по сравнению с прошлым годом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первой половине апреля 2026 года в Свердловской области зафиксировали 14 происшествий на водных объектах, сообщили в МЧС России по Свердловской области. За аналогичный период 2025 года таких случаев было 7. В результате инцидентов погибли 10 человек, среди них один ребёнок, годом ранее жертвами стали 2 человека, детей среди них не было.
С 1 по 15 апреля происшествия произошли в муниципальных образованиях Екатеринбурга, Заречного, Режевского, Ревды и Талицкого округа. Спасателям удалось спасти 7 человек, включая одного ребёнка.
По данным МЧС России по Свердловской области, все случаи гибели произошли вне традиционных мест массового выхода на лёд. Инциденты пришлись на период аномально высоких температур и активного таяния льда.
16 апреля завершилась межведомственная акция «Опасный лёд», которая проходила в регионе с 16 марта и была направлена на предупреждение подобных происшествий. В ходе профилактической работы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах составлено 32 административных протокола.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию