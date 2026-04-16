Лесной пожар площадью 23 гектаров тушат в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают фиксировали лесные пожары. Об этом следует из оперативной сводки ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным на 02.00 17 апреля 2026 года, в Свердловской области регистрировался один пожар на площади 23 гектаров. До этого в регионе тушили пожары в течение суток.
Напомним, что 15 апреля в Свердловской области объявили пожароопасный сезон. Мероприятие для возрастной категории 18+
