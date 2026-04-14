В Свердловской области объявили пожароопасный сезон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 15 апреля, в большинстве районов Свердловской области начался пожароопасный сезон. 20 апреля его планируют объявить на оставшихся северных территориях.
Напомним, что во время пожароопасного сезона запрещены травяные палы на полях, разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков древесины.
Использовать огонь на садовых и приусадебных участках можно, но только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Например, мангалы и жаровни должны располагаться не менее чем в пяти метрах от зданий и построек, а также не менее чем в десяти метрах от сухой травы и других горючих материалов. К разведению костров предъявляются ещё более жёсткие требования: расстояние до построек должно составлять не менее 50 метров, а до кромки леса – не менее 100 метров.
В прошлом году пожароопасный сезон объявили 2 апреля, а сняли ограничения 4 июля.
В прошлом году пожароопасный сезон объявили 2 апреля, а сняли ограничения 4 июля.
