Лесные пожары вновь регистрируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Лесные пожары вновь начали регистрировать в Свердловской области. Их упоминает в оперативной сводке ФБУ «Авиалесоохрана».
Лесопожарная служба сообщила о ликвидации 15 апреля 2026 года 24 природных пожаров на площади 1273 гектара в 13 регионах России, в том числе в Свердловской области.
Отметим, что это не первые лесные пожары в регионе в этом году. «Авиалесоохрана» сообщал о тушении возгораний 12 апреля. Первый пожар в Свердловской области фиксировали 18 апреля.
Напомним, что вчера, 15 апреля, в Свердловской области объявили пожароопасный сезон.
