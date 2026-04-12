О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области начали регистрировать лесные пожары. Об этом свидетельствуют оперативные данные «Авиалесоохраны».
Лесопожарная служба упоминает Свердловскую область среди регионов, где все обнаруженные пожары были ликвидированы за прошедшие сутки. Кроме неё – ещё десять субъектов.
Всего за вчерашний день потушили 12 лесных пожаров на общей площади 272 гектара. Площадь природного пожара в Свердловской области «Авиалесоохрана» не указывает.
Напомним, особый противопожарный режим в регионе собираются объявить 15 апреля.
Напомним, особый противопожарный режим в регионе собираются объявить 15 апреля.
В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара, спасли людей и нашли тело мужчины на водоёме
04 апреля 2026
04 апреля 2026
Смог накроет Свердловскую область в течение двух суток
11 апреля 2026
11 апреля 2026