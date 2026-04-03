В Свердловской области 18-летний водитель погиб после удара о плотину, машина загорелась

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В городе Михайловске сегодня утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в 07.00 на улице Кирова, в районе дома №2, рядом с плотиной, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112 ехал по дороге с плохой видимостью и крутым поворотом. Он не снизил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение плотины.После удара автомобиль загорелся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.Сотрудники ДПС установили, что стаж вождения погибшего составлял 7 месяцев. Также выяснилось, что в момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Мероприятие для возрастной категории 18+