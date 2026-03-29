В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара, спасли людей и нашли тело мужчины на водоёме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 23 пожара. На одном из водных объектов региона найдено тело, сообщили в МЧС России по Свердловской области.
На акватории Ревдинского водохранилища спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины 1951 года рождения. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, уточняются обстоятельства произошедшего.
Пять пожаров произошли в жилом секторе. В одном из таких возгораний специалисты МЧС спасли 10 человек. Крупный пожар случился в Екатеринбурге на улице Кутузова. Сообщение о возгорании поступило в 14.50. Огонь охватил частный жилой дом и надворные постройки на площади 300 кв. м, также была повреждена кровля построек на территории частного пансионата для пожилых людей и соседнего дома.
До прибытия пожарных из пансионата эвакуировали 30 человек. Позже подразделения МЧС эвакуировали ещё 10 человек, ещё 10 человек спасли с помощью специальных устройств из здания. В тушении участвовали 40 человек и 13 единиц техники. Пожар локализовали в 16.13, открытое горение ликвидировали в 16.53, проливку и разбор конструкций завершили в 19.30.
