На реке Реж двое девочек провалились под лёд, одна погибла





— сообщили в МЧС На акватории реки Реж провалились под лед 2 несовершеннолетних. Одна несовершеннолетняя спасена очевидцами, тело другой несовершеннолетней обнаружено и извлечено сотрудниками пожарной охраны. Проводятся следственно-оперативные мероприятия,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На акватории реки Реж произошел несчастный случай с участием двух девочек. Дети провалились под лёд. Одну удалось спасти очевидцам, тело второй обнаружили и извлекли спасатели.Как сообщают СМИ, девочки были сёстрами. Детям по 7–8 лет.