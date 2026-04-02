На реке Реж двое девочек провалились под лёд, одна погибла
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На акватории реки Реж произошел несчастный случай с участием двух девочек. Дети провалились под лёд. Одну удалось спасти очевидцам, тело второй обнаружили и извлекли спасатели.
Как сообщают СМИ, девочки были сёстрами. Детям по 7–8 лет.
На акватории реки Реж провалились под лед 2 несовершеннолетних. Одна несовершеннолетняя спасена очевидцами, тело другой несовершеннолетней обнаружено и извлечено сотрудниками пожарной охраны. Проводятся следственно-оперативные мероприятия,
— сообщили в МЧС
Свердловское МЧС сообщает о двух трагедиях на воде
02 апреля 2026
02 апреля 2026
В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара, спасли людей и нашли тело мужчины на водоёме
04 апреля 2026
04 апреля 2026