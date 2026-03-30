Обвиняемая в истязании сына екатеринбурженка не смогла объяснить свой поступок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбурженка, против которой возбудили уголовное дело об истязании собственного ребёнка, не смогла объяснить свой поступок.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность участников инцидента установили сотрудники полиции из ОП № 2.
Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга также подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела по статье 117 УК РФ («Истязание»).
Напомним, свою проверку проводит прокуратура.
«Ранее семья, о которой идёт речь, на учёте в ПДН не состояла. Точная причина такого поступка законного представителя в отношении несовершеннолетнего сейчас устанавливается сотрудниками полиции из ПДН территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СКР»,
– сообщил Горелых.
