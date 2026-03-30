Прокуратура проверяет сообщения об избиении женщиной ребёнка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура проверяет информацию об избиении женщиной собственного ребёнка в Екатеринбурге.
По данным ведомства, это произошло 27 марта около 20.00 во дворе дома на улице 40-летия Комсомола. Сообщается, что ребёнку десять лет.
Ранее сообщалось, что глава СК затребовал доклад об истязании женщиной сына.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, проверит органы системы профилактики на предмет работы с указанной семьей»,
– сказали в прокуратуре.
