В Кушве из-за аварийного отключения электричества сломался ещё один котёл
Фото: глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин
На котельной «Уральская», у которой на днях были проблемы с исправностью одного из котлов, вышел из строя ещё один котёл.
Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, из-за аварийного отключения электроэнергии на котельной ночью котлы останавливались дважды, что привело к снижению температуры в теплосети. Утром произошло ещё одного отключение, после чего один из котлов отключили.
Завершить работы на втором котле хотят до 30 января, ремонт третьего котла затянется – его планируют починить до 1 февраля.
Отметим, что «Уральская» – уже четвёртая с начала года котельная Кушвы, на которой произошли серьёзные поломки в 2026 году. До этого там ломались котельные «Блочная», «Квартальная» и «Рудничная».
«После повторного отключения электроэнергии в 09.30 из-за сильной течи аварийно был остановлен котел №3. В настоящее время в работе два котла. Прямо сейчас ведется ремонт второго и третьего котлов. Две бригады трудятся не покладая рук»,
– рассказал Слепухин.
