В Екатеринбурге во дворе дома на ЖБИ внезапно умер человек
Кадр из видео: Вечерние ведомости
Накануне вечером в Екатеринбурге во дворе дома на улице Новгородцевой внезапно умер мужчина.
Читатели Вечерних ведомостей поделились кадрами с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как человек проходит мимо одного из подъездов, и вдруг роняет пакет из рук и сам падает на землю. Спустя некоторое время он поднимается, проходит несколько метров и снова падает.
Увидевшие это прохожие вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось – прибывшие медики констатировали смерть. Очевидцы предполагают, что у него случился инсульт. Мероприятие для возрастной категории 18+
