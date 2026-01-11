Возрастное ограничение 18+

За сутки в Свердловской области потушили 29 пожаров, спасён один человек

12.53 Воскресенье, 18 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 29 пожаров, из них 17 произошли в жилом секторе. Сотрудники МЧС России спасли одного человека. Об этом сообщили в сводке ведомства.

В Екатеринбурге на улице Народного Фронта пожар возник в квартире на третьем этаже трёхэтажного дома. Огонь повредил домашнее имущество и внутреннюю отделку на площади 12 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли одного человека, ещё 12 жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Возгорание удалось ликвидировать за 16 минут, на месте работали 13 специалистов и пять единиц техники.

Крупный пожар произошёл в коллективном саду № 69 в посёлке Кедровка. Огонь повредил сайдинг жилого дома и теплицу, полностью сгорели частная баня, летняя кухня и сарай. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 50 минут силами 12 специалистов и трёх единиц техники.

Среди основных причин возгораний чаще всего фиксировалось неосторожное обращение с огнём, на него пришлось 17% случаев. Ещё 10% пожаров возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Короткое замыкание электропроводки стало причиной 7% возгораний, поджоги составили 10%, тепловое воздействие дымохода на горючие материалы перекрытий привело к 3% пожаров.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
