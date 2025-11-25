В Свердловской области за сутки ликвидировали 17 пожаров, один человек погиб

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки пожарные Свердловской области ликвидировали 17 возгораний, о чём сообщили в МЧС России по Свердловской области. Шесть пожаров произошли в жилом секторе, спасены четыре человека, один погиб.В поселке Каменка в СНТ «Солнечный-2» огнём были охвачены два садовых дома и надворные постройки общей площадью 42 квадратных метра. Во время тушения специалисты обнаружили хозяина одного из домов без признаков жизни. Пожар потушили за 45 минут силами семи сотрудников и двух единиц техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели.В Нижнем Тагиле на улице Энтузиастов загорелась входная дверь в подъезде пятиэтажного дома. Лестничные марши оказались сильно задымлены, и пожарные вывели оттуда четырёх человек. Пожар ликвидировали за 8 минут, в работе участвовали девять специалистов и три единицы техники.В селе Горный Щит на улице Землеустроителей пожар возник в грузовом автомобиле. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Тушение заняло 23 минуты, были задействованы 13 специалистов и две единицы техники.По данным МЧС России по Свердловской области, неосторожное обращение с огнём стало причиной 11% возгораний. Столько же случаев связано с разгерметизацией топливной системы автомобилей.