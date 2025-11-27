Возрастное ограничение 18+
Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском две женщины, ехавшие в автобусе №14, упали и получили травмы из-за того, что водитель резко затормозил.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, это произошло вчера, 27 ноября, примерно в 18.18, когда автобус следовал из Красногорского в Синарский район. Среди пострадавших – женщины 42 и 63 лет. Всего в момент происшествия в салоне находилось 60 человек.
Известно, что у водителя – 64-летнего мужчины – стаж 26 лет. Ранее он привлекался к ответственности за нарушения ПДД шесть раз.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, это произошло вчера, 27 ноября, примерно в 18.18, когда автобус следовал из Красногорского в Синарский район. Среди пострадавших – женщины 42 и 63 лет. Всего в момент происшествия в салоне находилось 60 человек.
Известно, что у водителя – 64-летнего мужчины – стаж 26 лет. Ранее он привлекался к ответственности за нарушения ПДД шесть раз.
«На него составили административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ – "Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью"»,
– сообщили в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Краснотурьинске Lada XRAY сбила 15-летнего подростка
20 ноября 2025
20 ноября 2025
Две иномарки столкнулись на улице Радищева в Екатеринбурге
20 ноября 2025
20 ноября 2025