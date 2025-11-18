В Артёмовском немолодой водитель сбил пожилого пешехода на «зебре»





– заверили в пресс-группе. «По факту ДТП назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Артёмовском на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Почтовой 66-летний водитель Skoda Octavia сбил 77-летнего пешехода.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла вчера, 26 ноября, примерно в 14.45. В результате ДТП пожилого мужчину госпитализировали в городскую ЦРБ. По словам водителя иномарки, его ослепило солнце, и он не сразу заметил пешехода. Установлено, что за 44-летний водительский стаж мужчина 69 раз нарушал ПДД.