В Артёмовском немолодой водитель сбил пожилого пешехода на «зебре»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Артёмовском на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Почтовой 66-летний водитель Skoda Octavia сбил 77-летнего пешехода.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла вчера, 26 ноября, примерно в 14.45. В результате ДТП пожилого мужчину госпитализировали в городскую ЦРБ. По словам водителя иномарки, его ослепило солнце, и он не сразу заметил пешехода. Установлено, что за 44-летний водительский стаж мужчина 69 раз нарушал ПДД.
«По факту ДТП назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение»,
– заверили в пресс-группе.
