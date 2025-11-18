Электросамокат едва не поджог спортивный комплекс в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тревожный случай произошёл в Екатеринбурге на территории одного из спортивных комплексов. Возле строения воспламенился электросамокат, оставленный без присмотра.Если бы «пожар на колёсах» не был вовремя замечен, с большой вероятностью пламя могло с электросамоката перекинуться на другие объекты, и тогда не избежать большого пожара существенным ущербом для спортивного комплекса. К счастью, на место происшествия были вовремя вызваны пожарные, которые ликвидировали возгорание за две минуты. Для борьбы с огнём сотрудники МЧС в данном случае воспользовались ручным огнетушителем.Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы устройства. Специалисты предполагают, что к пожару привёл перегрев аккумулятора. А такие литий-ионные аккумуляторы, как правило, потушить не так-то легко. Воспламенившись, они гаснут только после полного погружения в воду.