Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло в Каменском районе

17.25 Вторник, 25 ноября 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Каменском районе на 94-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Дэу Нексия», «ВАЗ-2111» и «Нива». В результате столкновения погибли два человека, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель «Дэу Нексия», 68-летний житель Курганской области, и водитель «ВАЗ-2111», 44-летняя местная жительница, скончались на месте происшествия. Травмы получили три пассажира, в том числе два несовершеннолетних. Один ребёнок находился в «Дэу Нексия» без детского удерживающего устройства, второй пострадал в «ВАЗ-2111». Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП и причины столкновения автомобилей.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
