Два человека погибли и пять спасены за сутки при пожарах в Свердловской области

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидированы 20 пожаров, сообщает МЧС России по Свердловской области. Десять возгораний произошли в жилом секторе, пострадали два человека, ещё двое погибли. Огнеборцы спасли пять человек.В садовом товариществе «Ромашка-64» городского округа Верхняя Пышма на площади 120 квадратов сгорели надворные постройки и строительные материалы на открытой территории. Пострадал мужчина, его доставили в медицинское учреждение. По данным МЧС, пожарные работали 70 минут, задействовали 15 специалистов и 3 единицы техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели.На улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме огнем повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже пятиэтажного дома, площадь возгорания составила 20 квадратов. При тушении пожара обнаружены два погибших. Возгорание удалось ликвидировать за 22 минуты, на месте работали 14 специалистов и 3 единицы техники.В селе Быньги на улице Полевая горел частный жилой дом площадью 120 квадратов. Пожар тушили 40 минут, работали 10 огнеборцев и 4 единицы техники.В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов огнем повреждено домашнее имущество на площади 6 квадратов в квартире на десятом этаже 25-этажного дома. Пожарные спасли пять человек, в том числе четыре ребенка. 30 жителей покинули дом самостоятельно. Пострадал хозяин квартиры. Возгорание ликвидировано за 20 минут, в тушении участвовали 39 специалистов и 13 единиц техники.По данным МЧС России по Свердловской области, около 10% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, ещё 10% — из-за неосторожного курения, а 15% связаны с нарушениями в работе электрооборудования.