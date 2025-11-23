За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более трёх десятков пожаров жгли Свердловскую область два прошедших выходных дня. В субботу, 22 ноября, пожарными было потушено 16 возгораний, а в воскресенье, 23 ноября — 17. К сожалению, эти происшествия унесли жизни нескольких человек.Трагический инцидент произошёл в Полевском на улице Черемушки. Там в многоквартирном доме огнеборцы спасли пять человек, а еще десять эвакуировали, но сам погорелец — хозяин заполыхавшей квартиры — погиб.Ещё один человек погиб при пожаре в частном доме в поселке Сарана. Погибшего мужчину обнаружили также в Камышлове на улице Розы Люксембург при тушении частного дома, а мёртвую женщину — на пепелище в деревне Катышка. В воскресенье ещё один погибший был обнаружен в частном доме в Нижних Серьгах.Пожары сопровождались значительным материальным ущербом. Так, в деревне Катышка огнём было повреждено имущество на площади 348 квадратных метров. В Саране дом и надворные постройки горели на общей площади в 200 квадратных метров. В Екатеринбурге в СНТ «Магистраль-2» пожарные тушили частную баню на площади 80 квадратов. Это были самые масштабные пожары выходных.Остальные пожары были менее масштабны. Например, в Камышлове горел автомобиль.