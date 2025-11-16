Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище разорили надгробие народной артистки
Фото: «Огненный гид» / t.me/ogongidekb
На Широкореченском кладбище неизвестные украли металлические розы с памятника народной артистки России Галины Умпелевой.
Об этом в своём телеграм-канале «Огненный гид» рассказала Татьяна Мосунова. По её словам, розы, украшавшие надгробие, исчезли недавно.
Галина Умпелева выступала в Свердловском академическом театре драмы с 1968 года. Её не стало в 2016 году в возрасте 77 лет.
Об этом в своём телеграм-канале «Огненный гид» рассказала Татьяна Мосунова. По её словам, розы, украшавшие надгробие, исчезли недавно.
«Десять лет памятник спокойно стоял, и вот... Разорение памятника – отвратительное действие»,
– написала Мосунова.
Галина Умпелева выступала в Свердловском академическом театре драмы с 1968 года. Её не стало в 2016 году в возрасте 77 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию