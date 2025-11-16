Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище разорили надгробие народной артистки

16.08 Воскресенье, 23 ноября 2025
Фото: «Огненный гид» / t.me/ogongidekb
На Широкореченском кладбище неизвестные украли металлические розы с памятника народной артистки России Галины Умпелевой.

Об этом в своём телеграм-канале «Огненный гид» рассказала Татьяна Мосунова. По её словам, розы, украшавшие надгробие, исчезли недавно.

«Десять лет памятник спокойно стоял, и вот... Разорение памятника – отвратительное действие»,

– написала Мосунова.


Галина Умпелева выступала в Свердловском академическом театре драмы с 1968 года. Её не стало в 2016 году в возрасте 77 лет.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Душившего детей учителя игры на балалайке из Екатеринбурга поместили в СИЗО

Сначала ему вменили вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность, но затем переквалифицировали обвинение на попытку убийств
