Возрастное ограничение 18+
Четыре пожара с трагичным исходом произошли в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области региональное управление МЧС за минувшие сутки зарегистрировало четыре пожара с трагическим исходом. Ведомство сообщает о гибели четырех человек.
В Полевском на улице Черемушки в результате возгорания в квартире на четвёртом этаже погиб хозяин. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В посёлке Сарана (Красноуфимский муниципальный округ) на Первомайской при тушении частного дома спасатели обнаружили тело мужчины. Пламя ликвидировали на площади 200 квадратных метров.
В Камышлове на улице Розы Люксембург также при тушении частного дома нашли мужчину без признаков жизни. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра.
В деревне Катышка (Алапаевский район) при пожаре в частном доме погибла женщина. Огнём было охвачено 348 квадратных метров.
