Две молодые девушки погибли в ДТП с автобусом на трассе Екатеринбург — Невьянск

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области работают на месте аварии, которая произошла на 11 км автодороги «Верхняя Пышма — Невьянск» в Верхнепышминском районе. В результате столкновения легкового автомобиля Kia и пассажирского автобуса ЛИАЗ погибли две девушки, обе 23 лет.По предварительным Госавтоинспекции, водитель Kia выбрала скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям, потеряла управление, допустила занос и выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом маршрута № 103 «Екатеринбург — Кедровое». В автобусе в момент ДТП находились 10 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал.Состояние водителя легкового автомобиля будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водителем автобуса является 42-летний мужчина, по результатам освидетельствования трезвый.