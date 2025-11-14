Возрастное ограничение 18+

Две молодые девушки погибли в ДТП с автобусом на трассе Екатеринбург — Невьянск

19.12 Суббота, 22 ноября 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области работают на месте аварии, которая произошла на 11 км автодороги «Верхняя Пышма — Невьянск» в Верхнепышминском районе. В результате столкновения легкового автомобиля Kia и пассажирского автобуса ЛИАЗ погибли две девушки, обе 23 лет.

По предварительным Госавтоинспекции, водитель Kia выбрала скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям, потеряла управление, допустила занос и выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом маршрута № 103 «Екатеринбург — Кедровое». В автобусе в момент ДТП находились 10 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал.

Состояние водителя легкового автомобиля будет установлено после химико-токсикологической экспертизы. Водителем автобуса является 42-летний мужчина, по результатам освидетельствования трезвый.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Душившего детей учителя игры на балалайке из Екатеринбурга поместили в СИЗО

Сначала ему вменили вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность, но затем переквалифицировали обвинение на попытку убийств
