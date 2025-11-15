4-летний ребёнок пострадал в ДТП на улице Лучистой в окрестностях Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На окраине Екатеринбурга в посёлке Зеленоборский сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, столкновение случилось около 10.45 рядом с домом № 1. Предварительно установлено, что водитель «Volkswagen Polo», двигаясь по улице Лучистой в сторону ЕКАД, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Kia Spectra».В результате аварии пострадала четырёхлетняя пассажирка автомобиля «Kia Spectra». Девочку доставили бригадой скорой помощи в 9-ю городскую клиническую больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что ребёнок находился в удерживающем устройстве на заднем сиденье без нарушений правил перевозки, что позволило избежать тяжёлых травм.Инспекторы установили личности водителей. За рулём «Volkswagen Polo» находился 49-летний житель Екатеринбурга со стажем вождения 27 лет, ранее он привлекался к административной ответственности 10 раз. В отношении него составлен материал по статье 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Сам водитель сообщил, что его автомобиль внезапно занесло, после чего он оказался на встречной полосе.«Kia Spectra» управлял 36-летний екатеринбуржец со стажем вождения 17 лет. Он привлекался к административной ответственности 19 раз. В отношении водителя составлено постановление по части 2 статьи 12.37 КоАП за несоблюдение требований обязательного страхования.На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, опросили участников и оформили процессуальные документы. Оба водителя прошли освидетельствование, алкоголь в их организме не выявлен. По факту ДТП проводится проверка.