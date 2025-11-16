В Свердловской области за сутки потушили 16 пожаров, спасены 9 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

МЧС России по Свердловской области сообщает, что за прошедшие сутки в регионе ликвидированы 17 пожаров, в том числе 6 случаев в жилом секторе. Огнеборцы спасли 9 человек: восемь из них в Ивделе, о девятом случае подробности не уточняются.В Свердловской области произошло несколько пожаров в жилых и производственных зданиях. В Качканарском округе на станции «Комбинатская» огонь повредил кровлю локомотивного депо площадью 10 квадратных метров. Эвакуировались 30 человек, пожар ликвидировали 3 единицы техники и 7 специалистов за 7 минут. В Алапаевске на улице Фрунзе пожар площадью 30 квадратных метров повредил кровлю и имущество частного дома. Ликвидация заняла 13 минут при участии 2 единиц техники и 8 специалистов.На производственной площадке в Камышлове возгорание площадью 30 квадратных метров затронуло электрощитовую, потолок и стены сушильной камеры малярного участка. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 14 специалистов за 15 минут. В Екатеринбурге на улице Грибоедова горел мусор на первом этаже административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, ликвидация заняла 34 минуты при участии 12 единиц техники и 33 огнеборцев.Особое внимание привлек пожар в Ивделе на проспекте Комсомола. В частном жилом доме площадью 170 квадратных метров повреждены кровля, чердачное перекрытие, перегородки, внутренняя отделка и домашнее имущество. Пожарные спасли восемь человек: троих через окно второго этажа по трёхколенной лестнице и пятерых с помощью дыхательных аппаратов. Пострадавших нет. Локализация огня произошла в 13.00, открытое горение ликвидировано в 13.40, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15.35.По данным МЧС России по Свердловской области, 6% возгораний произошли из-за короткого замыкания электропроводки, столько же — по причине неосторожного обращения с огнём, ещё 6% связаны с аварийным режимом работы электрического оборудования, 12% случаев возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, а 6% — в результате поджога.