Специалисты свердловского МЧС вчера потушили два десятка пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В четверг, 20 ноября, спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 20 пожаров на территории Свердловской области. Восемь случаев произошли в жилом секторе. К сожалению, один человек погиб в огненной стихии.Трагический инцидент произошёл в городе Краснотурьинске на улице Комсомольская. Там в частном жилом доме горела квартира площадью 60 квадратных метров. Огнеборцы справились с пламенем за 38 минут, используя 2 единицы техники и 6 специалистов. Однако, их усилия уже не смог оценить человек, чьё тело обнаружили во время тушения пожара.Один из крупнейших пожаров минувшего четверга произошёл в Асбесте на улице Ильина. Там огонь охватил стены и кровлю неэксплуатируемого здания на площади 105 квадратных метров. На тушение этого объекта потребовались значительные силы: 12 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. Спасатели вели работу по полной ликвидации пламени в течение часа.Самое незначительное происшествие случилось вчера в Екатеринбурге на улице Нагорная. В коммунальной квартире, расположенной на этой улице, загорелся мусор в туалете. Его жильцы потушили самостоятельно, не дожидаясь приезда пожарных. Для этого они использовали подручные средства, не допустив распространения огня.Наконец, в Верхней Пышме на улице Юбилейная небольшой пожар вообще самоликвидировался. Здесь произошло возгорание электрического щита и огонь распространился на площади всего одного квадратного метра, а когда выжег всё, что могло гореть, потух сам. Тем не менее, пожарные наведались на место происшествия, чтобы убедиться, что повторного возгорания.