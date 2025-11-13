Возрастное ограничение 18+
Новоуральская больница выплатит 1 миллион рублей сыну погибшей в пожаре пациентки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Новоуральский городской суд обязал медсанчасть выплатить 1 миллион рублей моральной компенсации сыну пациентки, которая погибла при пожаре в наркологическом отделении в ночь на 5 января 2024 года.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, пожар начался из-за того, что другая пациентка, которая также погибла в пожаре, курила в палате.
Известно, что после трагедии прокурор потребовал привести правила в соответствие с законом, и медучреждение было вынуждено их изменить.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, пожар начался из-за того, что другая пациентка, которая также погибла в пожаре, курила в палате.
«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что правилами больницы пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки. Кроме того, было установлено, что до пожара надзорные органы уже неоднократно выявляли в этой больнице нарушения правил пожарной безопасности и выдавали предписания об их устранении. Однако руководство медучреждения своевременно не выполнило эти требования»,
– рассказали в пресс-службе.
Известно, что после трагедии прокурор потребовал привести правила в соответствие с законом, и медучреждение было вынуждено их изменить.
Истец обжаловал решение суда первой инстанции о взыскании 1 миллиона рублей моральной компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила его в силу.
