Три человека госпитализированы в результате ДТП на Арамильском тракте
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о серьёзной автоаварии, зафиксированной на Арамильском тракте. В результате происшествия трёх человек пришлось отвозить в больницу.
ДТП случилось на 8-м километре Арамильского тракта в вечернее время. Авария произошла на кривом участке дороги большого радиуса. Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его иномарка столкнулась с автомобилем марки «ВАЗ».
Трое пострадавших — это 81-летний водитель автомобиля «Рено», 20-летний водитель и его пассажир из автомобиля «ВАЗ». Все участники аварии с травмами доставили в Городскую больницу №36 Екатеринбурга.
В связи с аварией движение на данном участке дороги было ограничено реверсивной схемой. Но к настоящему моменту оно восстановлено и проходит в обычном режиме.
