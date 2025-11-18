Семнадцать возгораний на территории Свердловской области произошло в среду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Семь из семнадцати свердловских пожаров вспыхивали вчера, 19 ноября, в жилом секторе. Восемь человек были спасены пожарными из огня, двум понадобилась медицинская помощь.В городе Реж на улице Ленина произошёл пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома. В этом инциденте пожарные эвакуировали восемь человек, а трое покинули здание самостоятельно.Крупный пожар случился в посёлке Прохладный на улице Индустриальной, где горел частный ангар площадью 300 квадратных метров. На его ликвидацию у 20 огнеборцев ушло два часа.В Екатеринбурге, в переулке Утреннем, произошёл пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажки. В этом происшествии пострадали два человека, которые были госпитализированы. Огонь удалось потушить за 21 минуту силами 18 пожарных.Зафиксирован и ряд менее масштабных, но не менее опасных возгораний. Так, в Нижнем Тагиле на проспекте Уральском горел мусор в мусоросборнике девятиэтажного дома. Это возгорание было ликвидировано всего за семь минут. А в Екатеринбурге на улице Блюхера пожар на строительной площадке вообще был потушен населением до приезда спасателей.