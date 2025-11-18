Возрастное ограничение 18+

В Сухом Логу сотрудник полиции застрелил алабая

16.34 Четверг, 20 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 19 ноября, около 19.00 в Сухом Логу сотрудник полиции на глазах местных жителей застрелил собаку породы алабай. В отношении полицейского начата служебная проверка.

Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», опубликовавший видео очевидцев. Информацию также подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, сотрудник полиции применил табельное оружие, поскольку местные жители, по сообщению которых он прибыл, просили принять меры против собаки. Она якобы бросалась и на других животных, и на людей, в том числе на полицейского.

«По предварительным данным начальника территориального ОВД, представитель МВД применил табельное оружие правомерно. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, которая и даст окончательную оценку действиям должностного лица»,

– сообщил полковник Горелых.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
На Урале произошло возгорание поезда, перевозившего газовый конденсат из ЯНАО в порт Усть-Луга

Что известно о ЧП, произошедшем на основном ходу Транссиба
