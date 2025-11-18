В Краснотурьинске Lada XRAY сбила 15-летнего подростка





– призвали в ГИБДД.

«Пешеходам, в свою очередь перед выходом на дорогу необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности, что все транспортные средства вас пропускают. А также исключить использование гаджетов и предметов, мешающих обзору, таких как капюшоны, которые значительно сужают поле зрения!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшую среду, 19 ноября, в Краснотурьинске на нерегулируемом перекрёстке улиц Ленинского Комсомола – Коммунальная под колёса Lada XRAY попал 15-летний подросток.По предварительным данным, юноша вышел на пешеходный переход, когда Lada его сбила. Водитель, 31-летняя женщина, призналась, что не заметила пешехода, когда подъезжала к перекрёстку. В результате ДТП подросток получил травму головы, с которой его госпитализировали в детское отделение Краснотурьинской городской больницы, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.На женщину составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредставление преимущества в движении и возбудили дело по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку.Отмечается, что подросток был в капюшоне. Предположительно, из-за него парень мог не увидеть машину и не смог вовремя среагировать.