Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на остановке «Восточная» стало плохо пассажиру трамвая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на остановке «Восточная» стало плохо пассажиру трамвая. На место вызвали скорую.
Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», из-за этого в 09.55 было задержано движение сразу шести трамвайных маршрутов: 4, 8, 13, 15, 16, 18.
На данный момент движение восстановлено.
Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», из-за этого в 09.55 было задержано движение сразу шести трамвайных маршрутов: 4, 8, 13, 15, 16, 18.
На данный момент движение восстановлено.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге возле ТЦ Astroom въехал в опору электропередач и скончался водитель Nissan
12 ноября 2025
12 ноября 2025