Две иномарки столкнулись на улице Радищева в Екатеринбурге





сообщили в городской ГИБДД. «В момент аварии девочка находилась на заднем пассажирском сиденье слева, была пристегнута ремнём безопасности. Благодаря тому, что ребёнок перевозился без нарушений ПДД, серьёзных травм удалось избежать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 19 ноября, в Екатеринбурге на улице Радищева в районе 63-го дома столкнулись Mercedes-Benz и JAECOO. В результате ДТП пострадала девочка 2022 года рождения. С места происшествия её увезли в ДГКБ №9.По предварительным данным, водитель Mercedes не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди JAECOO, в котором ехала девочка.По словам водителя Mercedes-Benz, на дороге была пробка, он отвлёкся на зеркало заднего вида и не заметил, когда автомобиль спереди остановился. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ – «нарушение правил расположения транспортного средства на дороге».