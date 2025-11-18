Возрастное ограничение 18+
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Мира
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на три дня закроют движение по улице Мира, от Первомайской до Ботанической.
В связи с этим также изменится движение троллейбусов №25, №32, №36 и автобуса №70.
Как сообщается на официальном городском портале, специалисты МУП «Водоканал» проведут там ремонтные работы, чтобы вернуть водоснабжение на ЖБИ. Ожидается, что ремонт завершат за три дня. Улица будет закрыта с 10.00 20 ноября до 10.00 23 ноября.
Где именно произошла авария, в мэрии не уточнили. В октябре 2024 года прорыв произошёл на перекрёстке улиц Академическая – Мира, где расположено подземное водохранилище объёмом 7000 кубометров.
