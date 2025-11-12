ЧП на Свердловской железной дороге — загорелись цистерны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги произошло чрезвычайное происшествие. В составе грузового поезда, следовавшего из Лембея в Лужскую, загорелись цистерны, заполненные газовым конденсатом.Пожар представлял повышенную опасность, поэтому на его тушение были брошены особые силы. Так, для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены пожарные поезда. Специальная техника выехала со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги.Координировать действия всех участников ликвидации аварии выехал заместитель Пермского транспортного прокурора. Железнодорожный путь на перегоне полностью перекрыли для движения. Отправление многих поездов было задержано из-за пожара, а другие перенаправлены по альтернативным маршрутам.Среди задержанных поездов — №146 (Санкт-Петербург — Челябинск), №10 (Москва — Владивосток) и №14 (Санкт-Петербург — Новокузнецк), а также пригородные поезда №7177 (Шаля — Пермь-2) и №7172 (Пермь-2 — Шаля). Чтобы минимизировать задержку, поезда маршрутов №№ 146, 10 и 14 были перенаправлены по объездному пути через станцию Нижний Тагил.На железнодорожном вокзале Екатеринбурга скопились около 300 пассажиров, ожидающих отправления в Пермь. Для их комфорта организовано питание и предоставлены напитки.Уральской транспортной прокуратурой по факту случившегося организована проверка. Она направлена на установление соблюдения законодательства о безопасности движения. Помимо этого, следователями Следственного комитета на транспорте начата доследственная проверка.