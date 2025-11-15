В ДТП на Бардина получила травму пожилая екатеринбурженка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на улице Академика Бардина сегодня, 19 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадала пешеходка, которой понадобилась медицинская помощь.Инцидент случился утром, около 07.50, около дома 25/2. По предварительным данным, водитель автомобиля «Skoda Rapid» совершил наезд на женщину, выворачивая с прилегающей территории на улицу Академика Бардина. Он должен был предоставить преимущество в движении пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, но не сделал этого.Пострадавшей в этом ДТП оказалась 56-летняя местная жительница. С травмой ноги её с места происшествия доставили в ГКБ №24 для получения медицинской помощи.Автоинспекторами установлено, что за рулем «Skoda Rapid» находился 53-летний местный житель. Его водительский стаж составляет 10 лет, и ранее он уже привлекался к административной ответственности шесть раз. Освидетельствование показало, что водитель был трезв в момент аварии.В ходе разбирательства мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что не заметил пешеходку при повороте. В отношении него были составлены административные протоколы. Первый — по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу. Второй протокол составлен по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а именно — за невыставление знака аварийной остановки. В обоих случаях водителю грозят штрафы.