С дюжиной пожаров боролись свердловские пожарные в минувший вторник

За прошедшие сутки подразделениями МЧС России было ликвидировано 12 пожаров на территории Свердловской области. Четыре из этих возгораний произошли в жилом секторе. К сожалению, в результате пожаров пострадали два человека, однако огнеборцам удалось спасти жизнь ещё одного.Один из самых серьёзных инцидентов минувшего вторника случился в городе Серове на улице Фрунзе. В жилом доме огнём была уничтожена кровля, мансардный этаж и чердачное перекрытие. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные оперативно спасли одного человека, а ещё четверо жильцов эвакуировались самостоятельно. Для ликвидации пламени потребовалось 27 минут. Работали на этом пожаре 10 пожарных и две единицы техники.В Екатеринбурге на улице Амундсена в квартире было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка. Площадь этого пожара составила всего 3 квадратных метра, но два человека успели пострадать. Четырнадцать огнеборцев справились с огнём за 6 минут.Ещё один пожар в Екатеринбурге произошел на улице Пехотинцев, где в неэксплуатируемом строении горел мусор на чердаке. Возгорание площадью 7 «квадратов» было ликвидировано силами семи пожарных и трёх единиц техники за 11 минут.Самый крупный пожар вторника вспыхнул в садоводческом некоммерческом товариществе «Любимец» в окрестностях Екатеринбурга. Огнём были уничтожены частные бани и надворные постройки на значительной площади в 100 квадратных метров. На тушение потребовалось 57 минут, работали 10 пожарных и три единицы техники. А самый миниатюрный пожар произошёл вчера в Каменске-Уральском на улице Суворова.Там произошло возгорание в помещении магазина. Площадь повреждений составила всего 0,01 квадратного метра, а причиной стал датчик терморегулятора системы кондиционирования. Шесть человек эвакуировались до приезда спасателей, а само возгорание было успешно ликвидировано сотрудниками магазина с помощью первичных средств пожаротушения.